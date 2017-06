La maxi pista da sci indoor nel Milanese: tanti dubbi, ma l'iter va avanti

Procede a rilento il lungo iter burocratico per la creazione della prima pista da sci al coperto in Italia, sul modello di Dubai. Dovrebbe sorgere ne Il Centro di Arese, il maxi mall costruito recentemente. Ma non ci sono date certe.

La pratica è oggetto di un complesso accordo di programma tra la Regione capofila e i tre comuni interessati, Arese, Garbagnate e Lainate. Scrive Ilaria Carra su Repubblica:

L'operazione in tutto vale circa 50 milioni coperti dall'operatore sportivo interessato all'affare, Snowworld. Che tuttavia, viste le lungaggini burocratiche del cammino autorizzativo, potrebbe anche scegliere, nota qualcuno, di puntare altrove. I detrattori sottolineano che le montagne dopotutto non sono così lontane. I Comuni sono molto interessati al tema dell'"interesse generale" del progetto e al nodo dei finanziamenti per i trasporti pubblici che dovranno collegare Milano e il polo di Arese: "La trasformazione non si può ridurre a un singolo intervento perché qui si gioca una partita ben più ampia - osserva la sindaca di Arese, Michela Palestra, Pd - esiste un tema di interesse generale che noi amministratori dobbiamo perseguire ed è ineludibile che questa è un'occasione per una più solida ed efficiente connessione di mezzi pubblici a livello di città metropolitana".

La pista disegnata sul progetto è lunga 350 metri e si sviluppa su una larghezza di 60. Il dislivello? 60 metri. Sarà ricoperta di neve tutto l'anno e quindi si potrà sciare anche ad agosto. A completare la struttura: un hotel e un'area ristorazione. Si tratta di uno Ski Dome (questo il nome tecnico) un po' più piccolo dello Ski Dubai, resort sciistico realizzato negli Emirati Arabi proprietà della catena Majid Al Futtaim Group.

Sarà sospesa su pilastri, nel verde e innaffiata da neve artificiale che ne consentirà l'utilizzo perenne.