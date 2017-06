Insultava, minacciava e picchiava sua moglie davanti al figlio di 10 anni: arrestato violento

Insultava, maltrattava e picchiava la moglie tra le mura di casa, anche davanti al figlio di 10 anni. Per lui, cittadino romeno di 36 anni residente a Pogliano Milanese, sono scattate le manette nella giornata di giovedì 22 giugno: i carabinieri della compagnia di Legnano gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano.

I militari hanno scoperto la tragica situazione lo scorso marzo quando la donna ha chiamato il 112 per difendersi dalle botte del marito. Entrati nell'abitazione hanno trovato tutto a soqquadro e l'uomo sotto l'effetto dell'alcool. La vittima della violenza è stata accompagnata in una casa protetta, mentre al 36enne è stato notificato un provvedimento di allontanamento che però non ha rispettato.

Intanto la donna continuava a ricevere minacce telefoniche e alcuni macabri video nei quali l’uomo rompeva le sue cose, i suoi vestiti e glielo mostrava. Per questo i militari hanno richiesto un aggravamento della misura e l’arresto avvenuto nel pomeriggio di giovedì. Da oggi la donna e suo figlio potranno rientrare in casa, una casa da rimettere in sesto ma finalmente libera.