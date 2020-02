Pogliano Milanese, aggredito e azzannato da un dobermann: 51enne in ospedale

Un uomo di 51 anni è stato azzannato al volto da un dobermann a Pogliano Milanese nella serata di martedì 18 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 21.15 in via Giambattista Vico, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rho.

Il 51enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho in codice verde. Secondo quanto trapelato le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Nova Milanese, cane lo azzanna al pene e ai testicoli: lo uccide per salvarsi

Nel pomeriggio di martedì a Nova Milanese, invece, un uomo di 40 anni era stato azzannato al pene e ai testicoli dal proprio cane; per lui era scattato il ricovero in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Monza.