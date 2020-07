"Risse e liti nel cuore della notte": il questore chiude il bar "Due spade" di Pogliano Milanese

Serranda abbassata per dieci giorni per il bar "Due Spade" di Pogliano Milanese. Lo ha deciso il questore di Milano e nella giornata di giovedì 9 luglio i carabinieri della stazione di Nerviano hanno notificato il provvedimento al locale di via Paleari.

Il procedimento, spiegano i militari del comando provinciale di Milano, "è stato emesso dalla Questura a seguito dei recenti controlli", fanno sapere da via Moscova. Più precisamente le forze dell'ordine avrebbero accertato che nelle vicinanza del locale sarebbero avvenuti "anche episodi di violenza", in particolare "liti e risse con lesioni".