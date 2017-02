Operaio di 36 anni precipita al suolo mentre smonta un ponteggio: ricoverato al Niguarda

Un operaio di 36 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere precipitato al suolo da un ponteggio in via Milano a Rho (zona stazione). L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 16 di lunedì 6 febbraio, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Secondo quanto ricostruito il 36enne stava smontando l'impalcatura di un cantiere. I sanitari del 118 lo hanno accompagnato al nosocomio in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rho. È il secondo incidente sul lavoro in pochi giorni, sabato un dipendente di Aser (azienda che si occupa della raccolta differenziata) era rimasto ferito mentre ritirava i rifiuti in via Francesco Petrarca.