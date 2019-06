Perde l'equilibrio mentre pota un albero e cade nel vuoto per tre metri: grave un uomo

Prima la caduta, poi la corsa al pronto soccorso. È stato accompagnato al Niguarda in codice rosso l'uomo di 69 anni che nella mattinata di venerdì 21 giugno è precipitato al suolo da un'altezza di circa tre metri mentre stava potando alcune piante in via Sesia a Rho, hinterland Nord-Ovest di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo fosse su una scala a circa tre metri di altezza e stesse potando un albero quando — per cause ancora da accertare — abbia perso l'equilibrio e sia caduto a terra.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il 69enne, soccorso dai sanitari, è stato stabilizzato e accompagnato al Niguarda: secondo quanto trapelato avrebbe riportato una frattura esposta al gomito, una frattura a una gamba e alcune contusioni; non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Rho-Pero.