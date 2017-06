Guida ubriaco, perde il controllo dell'auto e si schianta contro la recinzione della stazione

Prima lo schianto contro la recinzione della stazione, poi la corsa in ospedale e infine la sospensione della patente, oltre la denuncia per guida in stato di ebbrezza. È successo l'altra sera a Pregnana Milanese, protagonista del fatto un uomo residente a Arluno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Legnano — intervenuti sul posto insieme a vigili del fuoco e 118 — la Fiat Panda dell'uomo andava forte, oltre i limiti e non si sarebbe fermata allo stop all'incrocio tra via Bellisario e via Laboratori Olivetti. Infine avrebbe perso il controllo andando a sbattere violentemente contro il muro di recinzione della stazione ferroviaria.

Oltre alla deununcia e alla sospensione della patente è scattato il fermo amministrativo della sua automobile: non potrà essere usata per trenta giorni.