Quattro borse di studio per i neodiplomati: l'iniziativa di Primark e del comune di Arese

Quattro borse di studio da 2.500 euro create con i fondi donati da Primark. È quanto ha deciso il Municipio di Arese che ha destinato i 10mila euro ricevuti dalla nota catena di abbigliamento per incentivare la formazione universitaria di quattro diplomati aresini dell'anno scolastico 2015-16.

«Lo studio — ha dichiarato la prima cittadina Michela Palestra in una nota — è fondamentale per la formazione, la crescita e la vita dei nostri giovani, ma in alcuni casi le famiglie hanno difficoltà a sostenere le spese necessarie per l'università (tassa di iscrizione, libri, materiale didattico, ecc.). Per questo motivo e grazie alla sensibilità di Primark Arese, abbiamo deciso di destinare la somma di 10mila euro per finanziare quattro borse di studio, valorizzando soprattutto le migliori valutazioni».

Come partecipare. L'assegnazione si baserà sia sul reddito Iseeu sia sul merito. Per partecipare bisogna compilare una domanda presente sul sito istituzionale del comune di Arese e presentare la documentazione agli sportelli entro le 112 di martedì 28 febbraio. Il bando è disponibile a questo indirizzo.