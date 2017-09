Suona l'allarme antincendio al Centro di Arese: evacuato tutto il negozio di Primark

Attimi di tensione nel pomeriggio di domenica 10 settembre al Centro commerciale di Arese dove è stato evacuato Primark, negozio di abbigliamento low cost. Addetti alla sicurezza e commessi hanno invitato tutti i clienti presenti a allontanarsi dal negozio e uscire nei corridoi del mall. Non ci sono state scene di panico: tutto si è svolto nella più completa calma

A far scattare l'evacuazione è stato l'allarme antincendio. Fortunatamente all'interno del negozio non è divampata nessuna fiamma. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare le sirene, potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento o uno "scherzo". Non è stata diramta dalla direzione la causa specifica. La situazione è ben presto tornata alla normalità e ai clienti è stato permesso subito di rientrare nella struttura. Ai vigili del fuoco non sono arrivate particolari segnalazioni.

Non è la prima volta: il 28 dicembre 2016 l'intero centro di Arese era stato fatto evacuare a causa di un allarme antincendio. Anche in quel caso si trattò di un falso allarme e tutto i clienti poterono rientrare nell'edificio dopo alcuni minuti.

Il negozio di Primark ad Arese è il primo e unico in Italia: ha aperto nell'aprile del 2016 insieme al mall. Si tratta di un negozio di oltre cinquemila metri quadrati in cui lavorano circa quattrocento commessi.