Controlli anti-prostituzione in via dei Fontanili: tre lucciole nigeriane espulse dall'Italia

Dieci prostitute sorprese sulle strade di Rho e accompagnate per ulteriori accertamenti in commissariato. Gli agenti del 113 di Rho-Pero hanno intensificato i controlli in via dei Fontanili.

Nella giornata di mercoledì i poliziotti hanno sorpreso tre lucciole di origine nigeriana. Quando hanno visto le forze dell'ordine hano tentato di scapare nei campi, ma sono state raggiunte e accompagnate in via Nazario Sauro. Durante gli accertamenti è emerso che erano senza permesso di soggiorno e sulla loro testa pendeva un ordine di espulsione. Sono state accompagnate all'ufficio immigrazione della questura di Milano e messe in partenza per la Nigeria.