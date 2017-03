Oltre cento volontari ripuliscono il Parco delle Groane: raccolti oltre 1.500 chili di rifiuti

Oltre millecinquecento chili di rifiuti raccolti e smaltiti. È il risultato di una giornata di pulizia straordinaria del Parco delle Groane, polmone verde tra la provincia di Milano e la Brianza, avvenuta domenica 12 marzo. All'iniziativa hanno partecipato oltre un centinaio di volontari che hanno indossato i guanti e raccolto i rifiuti tra gli alberi del parco nei comuni di Solaro e Cesate.

Alla giornata hanno partecipato anche gli il presidente del Parco Roberto Della Rovere, il sindaco di Solaro Diego Manenti e gli assessori di Cesate Antonio Solennità e Giorgio Riccadonna.

I volontari si sono concentrati soprattutto nei boschi vicino a via Cellini sul territorio di Cesate, mentre a Solaro in via Marco Polo e sulla ciclabile che costeggia corso Europa. L'operazione è stata anche una valida opportunità per fare un primo censimento delle zone più problematiche a livello di rifiuti. Secondo quanto riportato in una nota diramata dal Parco non è da escludere già nelle prossime settimane un ulteriore intervento di pulizia.