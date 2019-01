Sta male e si accascia durante il rave party di Capodanno: ragazzino 16enne in rianimazione

Ha accusato un malore e si è accasciato al suolo, perdendo subito conoscenza. Quindi, è stato soccorso dagli amici e dai sanitari del 118, che alla fine lo hanno trasportato in pronto soccorso, dove è stato poi ricoverato in condizioni gravissime.

È in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Rho un ragazzino di 16 anni che martedì pomeriggio - verso le 17.30 - è svenuto durante un rave party che si stava svolgendo un capannone di via Risorgimento per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Il 16enne, stando a quanto riferito da Repubblica, stava partecipando alla festa che era iniziata quasi da 24 ore ormai, quando è svenuto a causa di un malore. A dare l'allarme sono stati i suoi amici che erano con lui al rave.

Nel capannone sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Rho, che hanno identificato alcuni dei presenti all'evento, che sembra fosse stato organizzato su Facebook nei giorni precedenti.

Il 16enne, che è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, è stato sottoposto ai test tossicologici: non è escluso, ma è ancora da confermare, che il giovane possa aver assunto droghe prima del malore.