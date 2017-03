Passa dalle casse del supermercato senza pagare e picchia il responsabile: arrestato

Tentata rapina. È l'accusa a cui deve rispondere un ragazzo di 28 anni arrestato dagli agenti del 113 nella serata di sabato sera in via Ghandi a Rho dopo che aveva rapinato il supermercato Carrefour.

Il fatto. Il giovane — come riportato in una nota del commissariato di Rho-Pero — aveva preso alcuni prodotti dai banchi e ha tentato di attraversare le casse senza pagare. Quando il responsabile del supermercato si è accorto del fatto e ha cercato di bloccarlo e fargli pagare la merce, per tutta risposta il 28enne lo ha aggredito ed è scappato.

I poliziotti lo hanno fermato poco lontano. Il giovane, italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato al commissariato di via Nazario Sauro e arrestato. La merce sottratta è stata restituita al responsabile del supermercato.