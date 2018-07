Anziana di 92 anni minacciata e rapinata fuori dal cimitero: polizia arresta una 46enne

Prima l'ha braccata mentre era al cimitero: l'ha spaventata e minacciata, infine si è fatta consegnare il portafogli e tutti i contanti che aveva con sé. L'epilogo? Le manette con l'accusa di rapina. È successo nella mattinata di venerdì 29 giugno al cimitero di Passirana (frazione di Rho, hinterland di Milano), nei guai una donna di 46 anni, già nota alle forze dell'ordine.

L'allarme — come riportato in una nota della polizia — è scattato pochi attimi dopo la rapina quando la 92enne, in lacrime, ha chiesto aiuto a un cittadino di passaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Rho-Pero che sono riusciti a fermare la rapinatrice in via Casati.

Addosso alla malvivente — P.R., 46 anni, già nota alle forze dell'ordine — è stato trovato il portafogli dell’anziana con all’interno circa 30 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre per la 46enne sono scattate le manette e accompagnata nella casa circondariale di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.