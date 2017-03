Tentata rapina in strada a Rho, pregiudicato bracca una donna in strada: arrestato

Tentata rapina. È l'accusa con cui gli agenti del 113 hanno arrestato un uomo di 41 anni, pregiudicato, che nella serata di lunedì 27 marzo ha cercato di rapinare una 41enne in via Livello a Rho.

L'uomo l'ha braccata afferrandola per il petto e dopo averla minacciata le ha chiesto di consegnargli il cellulare e quanto avesse di valore. Fortunatamente la donna ha trovato la forza per divincolarsi e scappare verso casa. Nel frattempo ha contattato il 113 chiedendo l'intervento della volante.

Raccolta la descrizione i poliziotti hanno battuto al setaccio la zona rintracciando il rapinatore nel piazzale della stazione. L'uomo — italiano, pregiudicato per estorsione e rapina — è stato accompagnato negli uffici del commissariato di via Nazario Sauro dove ha confessato la tentata rapina. Per lui sono scattate le manette: è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.