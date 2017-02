Ruba il portafogli a una ragazza in un bar, il fidanzato lo insegue e lo consegna ai poliziotti

Rapina impropria. È l'accusa a cui deve rispondere un uomo di 44 anni — cittadino peruviano, pregiudicato — arrestato dagli agenti del 113 dopo che aveva rubato il portafogli a una ragazza. È successo nella notte tra venerdì e sabato 4 febbraio in un locale di via Madonna a Rho.

Il fatto. L'uomo — come ricostruito in una nota del commissariato di Rho-Pero — si è avvicinato al tavolo dove erano seduti alcuni giovani, poi ha rubato il portafogli dalla borsetta di una ragazza. Non l'ha fatta franca: il fidanzato della giovane accortosi della situazione è uscito dal locale raggiungendo il borseggiatore all’angolo con Corso Europa. Qui è nata una breve colluttazione.

Quando i poliziotti sono intervenuti hanno trovato il 44enne tenuto fermo dal ragazzo, addosso aveva ancora il portafogli. Per lui sono scattate le manette, è stato accompagnato nel carcere milanese di San Vittore, nelle prossime settimane sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Milano. Il borsellino, invece, è stato restituito alla giovane.