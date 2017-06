Punta la pistola alla gola di una donna e tenta di rapinarla: arrestato pregiudicato di 55 anni

Ha puntato la pistola alla gola della sua vittima, poi ha arretrato il carrello caricandola. L'ha minacciata cercando di farsi consegnare il portafogli, non ce l'ha fatta: ha desistito rimettendo l'arma nei pantaloni quando ha visto sbucare da dietro l'angolo un ragazzo con un cane. L'epilogo? È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata.

È successo nella serata di venerdì 23 giugno in via Marconi a Rho, protagonista del fatto un pregiudicato italiano di 55 anni residente a Rho. Scampata la rapina la donna ha allertato il 113, sul posto sono intervenute le volanti che lo hanno individuato e disarmato senza impugnare le armi di ordinanza. Accompagnato al commissariato di via Nazario Sauro è stato riconosciuto dalla vittima, mentre l'arma — una riproduzione di una Bruni P4 da 8 millimetri — è risultata caricata a salve.

Non solo, mentre gli agenti preparavano gli atti per l'arresto si è presentata un'altra donna che ha denunciato di essere stata rapinata poco prima con le stesse modalità. La malcapitata ha riconosciuto il 55enne come l'autore del reato. La refurtiva è stata riconsegnata alla giovane, mentre il malvivente è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore a Milano.

La pistola utilizzata dal rapinatore