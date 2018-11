Paura per una fuga di gas in una palazzina a Rho: 40 famiglie evacuate. Le immagini

Attimi di paura per una fuga di gas nella giornata di Giovedì, a Rho (Milano). Alcuni residenti hanno avvertito i vigili del fuoco per il forte odore di gas presente all'interno di una palazzina in via Livello. Quando i pompieri sono arrivati, il gas metano aveva saturato il 50 per cento dello spazio nelle cantine. Immediatamente la palazzina di sei piani è stata evacuata.

La polizia locale, presente con sei pattuglie, ha chiuso la strada per permettere ai vigili del fuoco di lavorare. Sul posto è intervenuta l'autopompa di Rho e il Nbcr di Milano.

Dopo diverse ore di lavoro, il punto della fuga è stato individuato. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa, la tubatura rotta era interrata nella zona delle cantine e per sistemarla è stato necessario scavare.

Nel frattempo le circa 40 famiglie, tra le quali erano presenti molti nuclei con anziani, sono rientrate in casa.