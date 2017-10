Incendio in un condominio a Mazzo di Rho: sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco | Foto

Fortunatamente non ci sono stati feriti, né intossicati ma solo grande paura per l'incendio. Le fiamme sono scoppiate lunedì mattina all'interno di un condominio in via Piero Gobetti a Mazzo di Rho (Milano).

Sul posto si precipitano i vigili del fuoco con diversi mezzi di soccorso: due autopompe, un'autoscale tridimensionale e una vettura comando. Il rogo ha riguardato un appartamento all'ultimo piano, dichiarato ingibile dai pompieri dopo aver spento le fiamme. Per il momento non sono note la cause dell'incendio.

Durante la notte gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco erano stati impegnati in un'altro incendio scoppiato a in un condominio a Milano.