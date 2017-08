Ladro di bici in azione al centro commerciale di Arese: beccato mentre forza una catena

Cerca di rubare una bicicletta parcheggiata all'esterno del centro commerciale di Arese ma viene beccato dai carabinieri. In manette è finito un italiano 35enne, residente a Garbagnate Milanese, nullafacente, pregiudicato e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per il reato di tentato furto aggravato.

Nello specifico, i militari in transito in via Luraghi hanno notato l'uomo mentre, con l'ausilio di una tenaglia da carpentiere, stava rubando una mountain bike marca "Centurion", che era assicurata con una catena alla rastrelliera presente all’esterno del mall 'Il Centro'. I militari sono quindi riusciti a bloccare il ladro prima che riuscisse ad allontanarsi con la refurtiva, restituendola nell’immediato al proprietario.