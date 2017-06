Incidente alla "Rotonda maledetta" tra Rho e Pogliano, si ribalta un furgone: un ferito | Ft

Ancora un incidente alla "rotonda maledetta" al confine tra Rho, Pogliano e Lainate: nel pomeriggio di giovedì 8 giugno un furgone si è ribaltato mentre attraversava l'incrocio. Nell'impatto è rimasto ferito un uomo di 49 anni, il conducente del mezzo.

In un primo momento le sue condizioni sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso di Rho. Non è in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rho.