Incidente in via Magenta a Rho, automobile si ribalta: quattro persone ferite | Foto

Una Peugeot 208 ribaltata e quattro persone lievemente contuse. È il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di martedì 28 marzo in via Magenta a Rho. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente non è successo nulla di grave: i feriti — estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano — sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde e giallo. Non sono in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rho.