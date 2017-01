Schianto nel pomeriggio in via Beatrice d'Este, un'auto si ribalta: ferite due persone

Un'auto ribaltata e due persone al pronto soccorso in codice verde. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 31 gennaio in via Beatrice d'Este a Rho, nel milanese.

Lo schianto intorno alle 14.30, quando due auto si sono scontrate. Inizialmente le condizioni dei feiriti sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto du ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: entrambi i feriti sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della polizia locale di Rho che hanno svolto i rilievi e gestito il traffico.