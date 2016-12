Il Pirellone vota il via libera per intervenire sulla «Rotonda maldetta» di Rho

Ha ricevuto il via libera del Pirellone la mozione presentata consigliere regionale Fabrizio Cecchetti (Lega) sulla «Rotonda Maledetta». Il testo, avvallato durante la seduta di approvazione del bilancio, impegna la giunta regionale a stanziare risorse del patto per la Lombardia per la messa in sicurezza dell'incrocio al confine tra Rho, Lainate e Pogliano Milanese, all’intersezione tra la strada statale 33 del Sempione e la Sp 229.

«Quel tratto di strada — ha spiegato Cecchetti in una nota — è pericolosissimo, troppo spesso assistiamo a tragici incidenti e non è più possibile rimandare un intervento che metta in sicurezza il tracciato. Per questo impegniamo la Giunta regionale a usare una parte dei fondi del Patto per la Lombardia per mettere compiere tutti i lavori necessari a rendere quel tratto più sicuro per tutti i cittadini che vi transitano».