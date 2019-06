A Rho è allarme scarafaggi: scatta la disinfestazione straordinaria del Comune

È allarme blatte asiatiche a Rho e il municipio ha pianificato interventi di disinfestazione per combattere l'invasione degli insetti. I tecnici, si legge in una nota diramata da Piazza Visconti, interverranno in una ventina di punti della città dove, a causa dell'andata di caldo, è stata rilevata una presenza significativa dell'insetto. Una azione "di rinforzo, aggiuntiva a quelle preventive già messe in atto per prevenire la diffusione dello scarafaggio".

Come prevenire la diffusione dello scarafaggio

"Differenziare è fondamentale per limitare la diffusione di topi e scarafaggi: questi animali sono attratti dai residui di cibo, per questo è determinante separare l’umido dal secco · spiega uin una nota l'assessore all'ecologia Gianluigi Forloni —. Altrettanto importante è il corretto posizionamento dei rifiuti, rispettando orari e giorni. Gli scarafaggi utilizzano tubature e pozzetti come ricovero, ma si muovono per cercare cibo: la corretta separazione dei rifiuti fa sì che gli animali non trovino da mangiare, visto che l’umido è raccolto in appositi contenitori".

Il comune di Rho porta avanti interventi di disinfestazione preventiva negli spazi pubblici, come strade ed edifici pubblici, mentre tutti gli interventi di disinfezione e disinfestazione negli edifici e terreni privati sono effettuati a cura e spese dei proprietari. La pulizia dei pozzetti stradali eseguiti da Amiacque aiuta inoltre a limitare i luoghi di riproduzione. Per i privati che rilevano il problema, è necessario intervenire chiamando aziende specializzate, in quanto gli interventi fai-da-te non sono risolutivi.