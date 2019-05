Scoperta una scuola abusiva per parrucchieri: istituto sequestrato e titolare denunciata

I corsi costavano fino a 2.500 euro e al termine veniva rilasciato un attestato, un "diploma" di estetista o parrucchiere. Ma per la scuola è scattato il sequestro e la titolare è stata denunciata per esercizio abusivo dell’attività di istruzione e per truffa aggravata. Il motivo? Secondo le fiamme gialle sarebbe tutto abusivo. Nell'occhio del ciclone un istituto di Rho, hinterland Nord-Ovest di Milano.

I sigilli sono scattati nei giorni scorsi quando i finanzieri della compagnia di Rho, su disposizione del tribunale di Milano, hanno messo a segno il blitz all'interno della struttura. Il provvedimento, come spiegato dai baschi verdi in una nota, è scattato in seguito ad alcune querele e dagli accertamenti svolti dai finanzieri.

Secondo l'accusa l'istituto avrebbe erogato abusivamente i corsi, anche a minorenni, al termine dei quali avrebbe rilasciato attestati e diplomi per l'esercizio dell'attività di parrucchieri ed estetisti. Certificati che sarebbero privi di validità legale. E proprio per questo motivo l'istituto, come riferito dalla Finanza, sarebbe stato anche diffidato dalla Direzione generale istruzione formazione e lavoro della Regione.