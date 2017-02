Mazzo, scuole con soffitti a rischio crollo: chiusi l'asilo Collodi il «nido» di via Togliatti

La scuola dell'infanzia Collodi l’asilo nido di via Togliatti a Mazzo resteranno chiusi da lunedì 13 febbraio fino al termine dell’anno scolastico per consentire i lavori di manutenzione dei solai e dei controsoffitti. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale con una nota nella serata di giovedì 2 febbraio.

Scuole chiuse, ma le lezioni proseguiranno. I bambini saranno trasferiti nella vicina scuola elementare dove sono state ricavate classi da aule non utilizzate, biblioteca e laboratori.

La programmazione dei lavori di manutenzione è stata stabilita sulla base dei risultati delle indagini diagnostiche sulla situazione degli intonaci e dei controsoffitti effettuate in questi mesi nelle scuole di Rho. Indagini che si aggiungono a quelle già effettuate e finanziate dal Miur attraverso il programma di indagini diagnostiche sugli edifici scolastici.

L'intervento durante l'anno scolastico è stato reso necessario a casua dell'ampiezza «delle aree su cui intervenire» e per «procedere con i lavori nel modo più rapido», precisa il Municipio in una nota, dato che i lavori devono essere effettuati entro il mese di luglio 2017.

«Abbiamo effettuato le indagini per la sicurezza degli intonaci in altri otto edifici scolastici della città, che ci hanno permesso di definire la programmazione degli interventi nei differenti plessi — ha precisato in una nota l'assessore ai lavori pubblici Maria Rita Vergani —. Dopo il termine della manutenzione straordinaria della scuola Manzoni, che ha permesso il ritorno in classe a gennaio 2017, e delle altre scuole di via Chiminello, via Buozzi, via Sartirana, via Tevere, via Mazzo/Terrazzano e via Sartirana, l’Amministrazione comunale prosegue con i lavori senza aspettare la chiusura dell’anno scolastico nella scuola dell’infanzia e poi nell’asilo nido proprio come attenzione maggiore dovuta all’età dei piccoli allievi e alle minori implicazioni sul programma didattico».

Le famiglie degli alunni riceveranno nei prossimi giorni l’invito ad un incontro illustrativo previsto la prossima settimana, che permetterà di dare maggiori informazioni sulla tipologia dei lavori, la tempistica e gli aspetti organizzativi.