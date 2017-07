Insulta la compagna e prende a sediate un carabiniere: arrestato pregiudicato di 32 anni

Ha preso una sedia e l'ha scaraventata contro i carabinieri. Per lui sono scatate le manette con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella giornata di giovedì 20 luglio a Rho, nei guai un cittadino brasiliano di 32 anni, pregiudicato. La notizia è stata diffusa dall'Arma con una nota.

Rho, prende a sediate un carabiniere: arrestato

I militari erano intervenuti in via Pavese per sedare una lite in atto tra due conviventi. Giunti sul posto hanno trovato la coppia, l'uomo — cittadino brasiliano 32enne, pregiudicato — si è presentato in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di stupefacenti. I militari hanno tentato di riportarlo alla calma ma lui ha iniziato ad insultarli fino ad arrivare a colpirli con una sedia.

È stato bloccato e allertato il 118. Dopo averlo sedato i sanitari lo hanno trasportato presso il pronto soccorso di Rho per gli accertamenti del caso. Al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata di venerdì è stato giudicato per direttissma dal tribunale di Milano.