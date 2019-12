Rho, ecco i nuovi semafori che fotografano chi passa con il rosso: "Riducono gli incidenti"

Otto semafori. Tutti intelligenti. Tutti in grado di capire (e multare) chi passa con il rosso. Succede a Rho dove gli incroci sorvegliati dalle telecamere sono diventati tre: dal 27 dicembre, infatti, gli occhi elettronici sono comparsi sul cavalcavia ferroviario di Mazzo e in Corso Europa all'incrocio con via Donizetti, oltre a quello sul Sempione attivo da diversi anni.

"Le strumentazioni — spiegano dal municipio — risultano collegate al comando di polizia locale e sono posizionate alle intersezioni che negli anni hanno rilevato una forte sinistrosità ovvero incidenti stradali gravi".

"Il nostro obiettivo è di ridurre gli incidenti - commenta il Sindaco Pietro Romano – Soprattutto negli incroci più pericolosi devono aumentare il livello di attenzione ed il rispetto del Codice della Strada da parte di tutti i cittadini. Per questo motivo si è deciso di intervenire con un sistema automatico di controllo e sanzionamento delle infrazioni semaforiche. Quindi niente più discussioni sul colore del semaforo".

Multe per chi passa con il rosso ma non solo: i sistemi saranno affiancati anche da altri lettori per la rilevazione delle coperture assicurative e delle revisioni auto: tutti i dati saranno trasmessi in tempo reale al comando Savarino.

Cosa si rischia passando con il semaforo rosso?

Il passaggio col rosso al semaforo fa scattare una multa da 167 a 666 euro (116,90 se pagata in cinque giorni) e decurtazione di sei punti della patente; la sanzione scatta anche quando non si rispetta la linea di arresto: da 42 a 173 euro (29,40 se pagata in cinque giorni) e decurtazione di due punti dalla patente.