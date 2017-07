Fiamme nella notte in via Mincio a Senago: atto intimidatorio o bravata di alcuni ragazzi?

Fiamme nella notte tra lunedì e martedì 4 luglio a Senago, nel milanese, dove è divampato un piccolo rogo in mezzo a via Mincio. Fortunatamente il fuoco non ha causato né danni — per spegnerlo non è stato necessario l'intervento dei pompieri — né feriti, solo tanto clamore tra i residenti.

Atto intimidatorio a Senago?

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio nei confronti di qualche residente o la bravata di qualche ragazzino, o ancora il gesto di un piromane. Sul caso stanno svolgendo approfondimenti i carabinieri della compagnia di Desio.

La denuncia su Facebook

Il fatto è stato denunciato sulla pagina facebook Senago Today da alcuni residenti che si sono accorti di quanto stava accadendo fuori dalle loro abitazioni.