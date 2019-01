Aveva attrezzi per lo scasso e un coltello in macchina: denunciato

Furti e spaccate di vetrine a una decina di negozi, a Rho, nei primi giorni del nuovo anno. E la polizia locale del Comune dell'hinterland milanese ha risposto intensificando i controlli e arrivando a individuare un 25enne fermato per accertamenti e poi denunciato. Nell'ambito dei controlli, poi, sono scattate altre due denunce, ma per guida in stato d'ebbrezza.

Il fermato è un marocchino e abita in un Comune nelle vicinanze di Rho. Un pomeriggio è stato controllato mentre era a bordo di un'auto: aveva con sé un coltello a serramanico, un piede di porco e altri attrezzi da scasso, oltre ad alcuni grammi di hashish che probabilmente erano per consumo personale.

Il 25enne è stato quindi portato al comando di polizia locale e sono stati compiuti accertamenti anche nella sua abitazione e presso il Comune di residenza. Poi è stato rilasciato e denunciato per detenzione di attrezzi atti allo scasso e porto abusivo d'armi. Gli attrezzi, il coltello e l'hashish sono stati sequestrati.

"Per contrastare i furti ai danni delle attività commerciali", ha commentato Pietro Romano, sindaco di Rho, "è scattata subito l’intensificazione dei controlli da parte di polizia locale e carabinieri. La sicurezza della città avviene attraverso il coordinamento di tutte le forze dell’ordine, che si schierano giornalmente per controlli, indagini e interventi. Ringrazio a questo proposito oltre ai carabinieri anche il commissariato di Rho Pero e la guardia di finanza".

Rho ha ricevuto il finanziamento regionale per il potenziamento dell'apparato di videosorveglianza. Il Comune riceverà 40 mila euro del bando regionale per la videosorveglianza a fronte di una spesa complessiva del progetto di 75 mila euro. "Azioni concrete per la sicurezza dei nostri cittadini che saranno realizzate a breve", ha concluso il sindaco.