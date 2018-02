Beccati mentre allestiscono banchetti abusivi al mercato: sequestrato un quintale di verdura

Avevano un quintale di carciofi freschi e stavano per allestire alcuni banchetti abusivi nell'area del mercato, ma il carico è stato sequestrato dagli agenti della polizia locale. È successo nella mattinata di lunedì in piazza Visconti a Rho.

I ghisa, come riportato in una nota diramata dal Municipio, sono entrati in azione alle 7.30, appena sono state scaricate le cassette. Non è il primo sequestro di questo tipo, anzi: da inizio 2018 la polizia annonaria di Rho ha sequestrato 300 chili di prodotti freschi, prontamente consegnati in beneficenza alla Caritas Cittadina e alla “Casa Famiglia”. Nel 2017 era stata sequestrata una tonnellata di frutta e verdura venduta abusivamente al mercato, mentre nel 2016 le tonnellate erano state due.