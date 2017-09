Atti vandalici nella redazione di Settegiorni a Rho: insulti e minacce di morte per i giornalisti

Raid nella redazione di Settegiorni, settimanale locale dell'altomilanese del gruppo iNetweek. Nella notte tra sabato e domenica 3 settembre alcuni malviventi hanno messo a soqquadro i locali della testata di via Castelli Fiorenza a Rho. La notizia è stata diffusa dallo stesso giornale: "Sono penetrati da una porta di sicurezza sul retro dell'edificio e hanno messo tutto sottosopra — ha spiegato il direttore Angelo Baiguini —. Se voleva essere un'intimidazione in realtà è uno stimolo a proseguire nel nostro lavoro".

Pareti e scrivanie sono state imbrattate con frasi scoclusionate e minacce di morte ai giornalisti. Il fatto strano? I malviventi non hanno portato via alcuna apparecchiatura, circostanza che "fa nascere inquietanti interrogativi, se abbiamo dato fastidio a qualcuno non possiamo che essere soddisfatti del nostro lavoro — prosegue Baiguini —. Negli ultimi tempi ci siamo occupati di inchieste legate alla 'ndrangheta e al traffico di droga. Non sappiamo se le cose sono legate tra loro e poco importa. Noi continueremo a fare il nostro lavoro come sempre. Con impegno e dedizione ma soprattutto senza compromessi".

Non è la prima volta, come riportato dalla testata è la terza incursione notturna e sul caso stanno indagando le forze dell'ordine. L'atto intimidatorio non avrà conseguenze sul giornale: "venerdì saremo in edicola come sempre — conclude Baiguini —. Questo episodio rappresenta uno stimolo a non abbassare la guardia... non conosciamo gli autori ma chiunque essi siano sappiano che hanno ottenuto l'effetto opposto a quello sperato".

Solidarietà ai giornalisti è stata manifestata dal Gruppo cronisti lombardi: "Si tratta di episodi inquietanti e chiediamo alle istituzioni di garantire la sicurezza dei giornalisti e di tutti i lavoratori della redazione". Anche il sindaco di Rho Pietro Romano ha espresso la sua vicinanza ai cronisti: "La mia solidarietà a tutta la Redazione di Settegiorni. Fatto inaccettabile qualunque ne sia la matrice".