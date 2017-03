Non può allontanarsi da Pavia, i carabinieri lo sorprendono a Settimo: arrestato pregiudicato

Non poteva allontanarsi da Pavia: il tribunale lo aveva condannato a 2 anni e 9 mesi con l'obbligo di dimora nella città lombarda, ma i carabinieri lo hanno trovato a Settimo Milanese. È successo nella giornata di venerdì, nei guai un uomo 56enne pregiudicato.

L'uomo — come riportato in una nota diramata dai militari della compagnia di Rho — è stato sorpreso mentre si aggirava a piedi in via Edison. Durante il controllo è emerso il suo passato criminale e la misura cautelare a cui era sottoposto.

Il 56enne non ha saputo fornire alcuna spiegazione ai carabinieri di Settimo Milanese e per lui sono scattate le manette. Nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.