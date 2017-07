Nasconde in cantina un chilo di marijuana e un'arma da fuoco: arrestato pregiudicato

Nella cantina di casa nasconeva un chilo di marijuana e un'arma da fuoco. È stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e arma clandestina; nei guai un pregiudicato di 43 anni di Solaro, come riportato in una nota diramata dalla compagnia di Desio.

L'arresto

L'uomo era stato notato alcuni giorni fa dai carabinieri di Solaro, i suoi atteggiamenti sospetti e il fatto che utilizzasse un mezzo non suo ha dato il via alle indagini. Nel pomeriggio di lunedì è stato fermato mentre percorreva le vie del centro abitato, addosso gli sono stati trovati alcuni grammi di droga ed è scattata la perquisizione della sua abitazione.

Nei locali della cantina, dentro un armadio, sono state trovate due grosse buste di marijuana per un totale di un chilo, mentre in un cassetto di un armadio è stata trovata l'arma, di vecchia fabbricazione ma perfettamente funzionante oltre alle relative cartucce. L'oggetto sarà sottoposto agli accertamenti dei militari per scoprire se è stato utilizzato per commettere reati.