Maxi blitz con 40 carabinieri nella fabbrica abbandonata: droga e sei persone irregolari

Sono stati quaranta gli uomini dell'Arma impegnati nella notte a Solaro, nell'area industriale ormai abbandonata del plesso "Silvestrini". Il maxi blitz, che ha visto protagonisti i carabinieri di Solaro con il supporto del 3º reggimento Lombardia e l'unità cinofila di casatenovo, ha portato al sequestro di un quantitativo di droga e all'espulsione di sei cittadini stranieri irregolari sorpresi nell'area.

I carabinieri non escludono che i sei cittadini stranieri irregolari fermati nell'area possano essere persone legate allo spaccio di droga nel Parco delle Groane. Nella mattinata saranno accompagnati in Questura per le procedure relative all'espulsione dal territorio nazionale. L'intera area è stata setacciata dai militari e sono stati sequestrati modesti quantitativi di droga.