Lavori in stazione a Rho: chiuso per quattro mesi il sottopasso ferroviario

Da martedì 11 giugno sarà chiuso in via temporanea il sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Rho Centro per l’avvio dei lavori di restyling. Si prevede che i lavori svolti da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) abbiano una durata di 4 mesi.

"Dopo innumerevoli richieste da parte della nostra amministrazione finalmente la stazione ferroviaria di Rho Centro avrà presto un aspetto dignitoso – afferma l’assessore a Traffico, Viabilità e Mobilità, Gianluigi Forloni -. Chiaramente a fronte dei lavori di restyling i cittadini dovranno avere un po’ di pazienza e comprensione: si tratta di disagi inevitabili per avere un miglioramento sensibile di un’area importante della città. I lavori prevedono fra l'altro l'installazione di ascensori con accesso a tutti i binari oltre che ai lati del sottopasso, un emettitore automatico di biglietti e un ricovero biciclette anche nella parte Sud della stazione".

I percorsi alternativi

Per il passaggio da piazza Libertà e via Magenta o viceversa, i cittadini potranno utilizzare una passerella realizzata in occasione di questo intervento .

I fruitori disabili della Linea 6 del trasporto pubblico urbano Stie, che ha la fermata a sud della stazione in via Magenta, possono restare sull’autobus per arrivare alla parte nord della stazione (entrata principale) in piazza Libertà.