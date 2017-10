Sorpreso dai poliziotti mentre prepara le dosi di marijuana: arrestato spacciatore 25enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa a cui deve rispondere N.G., cittadino italiano di 25 anni arrestato dalla polizia a Rho nella giornata di lunedì 16 ottobre. La notizia è stata diramata dal 113 con una nota.

Gli agenti del commissariato di Rho-Pero erano sulle sue tracce da alcuni giorni e lunedì è scattato il blitz: hanno fatto irruzione nel suo appartamento e lo hanno sorpreso con circa 100 grammi di marijuana in mano. Droga già suddivisa in sacchetti di cellophan e pronta per la vendita al dettaglio. Non solo, tra le sue cose è stato trovato anche un bilancino di precisione.

Per N.G. sono scattate le manette: è stato accompagnato negli uffici di via Nazario Sauro e poi nel carcere milanese di San Vittore.