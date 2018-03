Pedala con 2mila euro di cocaina in tasca: pusher-ciclista arrestato dalla polizia

Stava pedalando in sella a una bicicletta e aveva in tasca 2mila euro di cocaina e banconote per 600 euro. È stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è successo nella serata di martedì 27 febbraio a Rho, nei guai un marocchino di 36 anni, irregolarmente in Italia.

L'uomo, come riportato in una nota del commissariato di Rho-Pero, è stato fermato intorno alle 20.45 mentre attraversava piazza Libertà. I poliziotti, che erano sulle sue tracce da alcuni giorni, lo hanno bloccato e perquisito. E durante gli accertamenti è saltata fuori la droga: 20 involucri di cellophane per un totale di 40 grammi. Non solo, sono state trovate anche le banconote, ma nessun documento.

La sua identità è emersa negli uffici di via Nazario Sauro, al termine del fotosegnalamento. Poi sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore.