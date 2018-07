Getta a terra oltre 250 euro di coca e cerca di scappare in bici: inseguito e arrestato

Aveva in tasca oltre 250 euro di cocaina e un bilancino di precisione, quando ha visto i poliziotti ha cercato di disfarsi della droga. L'epilogo? Le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di sabato 30 giugno a Rho, nei guai un cittadino tunisino di 34 anni, irregolare sul suolo italiano.

Gli agenti del commissariato di Rho-Pero, come riportato in una nota, erano sulle sue tracce da diversi giorni. Le loro strade si sono incrociate in via Mazzo intorno alle 13.30 e quando il 34enne si è accorto della volante ha gettato a terra la droga e il bilancino di precisione per poi scappare in bicicletta. Non è andato molto lontano: è stato inseguito e bloccato in via Castelli Fiorenza.

Per lui sono scattate le manette: è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.