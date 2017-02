Fermate dalla polizia locale con undici dosi di eroina e cocaina: arrestate due pregiudicate

In macchina avevano undici dosi tra eroina e cocaina, sono state arrestate dalla polizia locale con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di mercoledì a Rho, nei guai due donne italiane di 45 e 41 anni con alcuni precedenti.

L'operazione — come si legge in una nota diramata dal Municipio — è scattata dopo l'incremento dei controlli dei ghisa decisi dal sindaco Pietro Romano e dall'assessore alla sicurezza Vergani in seguito alle richieste dei cittadini. Le donne sono state sorprese in via Dei Fontanili a bordo di una Volkswagen Polo. Durante un primo controllo è risultato tutto in regola, ma il loro atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti che hanno deciso di perquisire l'auto e proprio a bordo del veicolo sono state trovate le dosi di eroina e coca.

Sono state arrestate e nella mattinata di giovedì il tribunale di Milano ha convalidato il fermo disponendo gli arresti domiciliari.

«Insieme al sindaco abbiamo dato indicazioni alla polizia locale di presidiare maggiormente la zona di via dei Fontanili anche per dare una risposta concreta alle segnalazioni dei residenti — chiosa in una nota l'assessore alla sicurezza Maria Rita Vergani —. Il risultato ottenuto è frutto della reale e sinergica collaborazione tra Commissariato e polizia locale per le attività di sicurezza urbana e contrasto dei fenomeni illegali e di degrado».