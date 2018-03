Ciclisti pusher arrestati di notte dalla polizia

Stavano pedalando nel cuore della notte in sella alle loro biciclette e avevano in tasca 150 euro di hashish. Sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è successo nella serata di sabato 10 marzo a Rho, nei guai due giovani di 22 e 37 anni.

I due, come riportato in una nota del commissariato di Rho-Pero, sono stati fermati intorno alle 4 del mattino in via De Gasperi. I poliziotti, che erano sulle loro tracce da alcuni giorni, li hanno bloccati e perquisiti. E durante gli accertamenti è saltata fuori la droga: 30 involucri di cellophane, pronti per essere venduti al dettaglio.

Non solo, successivamente è stata passata al setaccio anche l'abitazione di uno dei due, dove sono stati trovati 150 grammi di hashish ancora da confenzionare e un bilanciono di precisione. Entrambi sono stati arrestati e accompagnati nella casa circondariale di San Vittore.