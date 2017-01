Pensa di essere stato scoperto dai carabinieri, tenta di ingoiare la coca: arrestato

Aveva addosso 9 dosi di cocaina. Quando ha visto i lampeggianti dei carabinieri non ci ha pensato due volte e ha tentato di ingoiarle.

Pensava di farla franca, invece è stato arrestato dai militari della compagnia di Rho. È successo nel pomeriggio di martedì in via Milano. Per l'uomo — 27enne tunisino, irregolare — è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.