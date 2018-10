Bloccato dai poliziotti in strada, tenta di scappare: era un pusher, arrestato

I poliziotti del commissariato Rho-Pero erano sulle sue tracce da qualche giorno e, sabato sera, lo hanno bloccato e arrestato. Nei guai un tunisino di 26 anni, regolare in Italia e residente a Rho. E' stato individuato in via di Porta Ronca: in tasca aveva un involucro che, quando è stato fermato, ha lanciato lontano cercando poi di scappare, ma invano.

Nel sacchetto 10 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute. Gli agenti si sono quindi recati nella sua abitazione e hanno trovato altre dosi di cocaina confezionate, oltre a 2 mila euro in banconote di piccolo taglio.

L'uomo è stato portato a San Vittore.