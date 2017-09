Nasconde 240 chili di hashish nel bagagliaio dell'auto: arrestato il "grossista" dei pusher

Aveva 240 chili di hashish nel bagagliaio della sua auto: è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai un cittadino marocchino di 29 anni, regolare in Italia. L'uomo, come riportato in una nota diramata dal comando provinciale dell'Arma, sarebbe il "grossista" dei pusher del Nord-Ovest Milanese.

Gli investigatori sono arrivati a lui analizzando le conoscenze degli spacciatori arrestati nelle ultime settimane. Sono scattati i pedinamenti e l'uomo, spesso presente a Rho con una berlina Lexus, è stato seguito lungo l'autostrada A4 fino al casello di Dalmine (Bergamo) e poi sino a casa sua in via Silvio Pellico a Stezzano. Proprio vicino a casa i carabinieri gli hanno imposto l'alt.

Lui ha reagito frenando bruscamente e abbandonando l'auto in strada, tentando la fuga a piedi. Non è andato molto lontano: è stato bloccato mentre tentava di scavalcare la recinzione di un’abitazione. È scattata la perquisizione del veicolo dove, nel bagagliaio e sui sedili posteriori, sono stati trovati 240 chili di hashish, suddivisi in panetti da 1 chilo, nascosti in 8 sacchi di tela. Le verifiche sono state estese anche alla sua abitazione e a quella della compagna, sempre a Stezzano, in entrambi i casi con esito negativo.

Il 29enne, che nel tentativo di scavalcamento ha riportato lesioni al basso ventre, è stato prima medicato presso l’ospedale di Bergamo, poi accompagnato nella casa circondariale di Bergamo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.