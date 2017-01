Devasta a sprangate una stanza del commissariato: arrestato pregiudicato

Resistenza e danneggiamenti a ufficio pubblico. Sono le accuse con cui è stato arrestato S. L., cittadino italiano di 41 anni, pregiudicato, che nella notte di tra lunedì e martedì 10 gennaio ha devastato una stanza del commissariato di Rho-Pero. La notizia è stata riportata dagli agenti del 113.

Il fatto. L'uomo era stato fermato in via Livello a Rho dopo che aveva cercato di nascondersi da una volante del 113. Durante il controllo il 41enne rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha insultato i due agenti che lo hanno accompagnato negli uffici di via Nazario Sauro per identificarlo. Una volta nella struttura ha ricavato una spranga dallo scarico del bagno e ha iniziato a devastare la stanza. È stato bloccato e ammanettato.

Per lui è scattato l'arresto. Non è la prima volta: aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle prossime verrà giudicato dal tribunale di Milano.