Montoni vagano vicino ai binari nella stazione deserta: salvate dagli agenti della Polfer

Sulla banchina della stazione non c'era quasi nessun pendolare. In compenso c'erano due montoni. È successo a Rho, hinterland Nord-Ovest di Milano, nella giornata di venerdì. E i due ovini sono stati fermati e messi al sicuro dagli agenti della Polfer prima che potessero arrivare sui binari.

I poliziotti li hanno rincorsi e rinchiusi nel recinto di un cantiere allestito per alcuni lavori alle infrastrutture ferroviarie, successivamente sono arrivati i veterinari che li hanno prelevati e trasportati in una tenuta di Cornaredo per le analisi sanitarie e in attesa di risalire al proprietario.