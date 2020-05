Tragedia a Settimo Milanese, ragazzina precipita nel vuoto per oltre 20 metri: grave

Una ragazzina di 18 anni lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere precipitata nel vuoto da un'altezza di circa 20 metri. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 13 maggio in un palazzo di via Giulio Pastore a Settimo Milanese, hinterland Nord-Ovest di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 12. Le condizioni della giovane sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La giovane, è stata soccorsa dai sanitari e accompagnata d'urgenza al nosocomio milanese. Le sue condizioni sarebbero disperate.

L'esatta dinamica del fatto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Corsico, sul posto per i rilievi, secondo quanto trapelato pare si sia trattato di un gesto volontario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.