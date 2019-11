"Cerco docenti per la mia scuola": l'appello di un preside su Facebook

Sbarca sui social network il reclutamento dei docenti scolastici. Succede a Rho, all'istituto Puecher Olivetti, 1.200 studenti e 180 insegnanti, suddivisi il diversi indirizzi. Il preside Emanuele Contu non riesce a trovare supplenti di matematica ed elettronica. Le classiche graduatorie? Per il dirigente della scuola non sono una soluzione reale.

Probabilmente, infatti, per alcune materie d'insegnamento le graduatorie sono troppo risicate e mancherebbero docenti disposti a indicare una certa scuola tra quelle preferite. Ma non è tutto: per Contu, la graduatoria non risolve il problema delle competenze perché gli scatti vanno per anzianità. Il preside cita ad esempoio il laboratorio di coding su cui la scuola sta investendo: per gestirlo occorrerebbero docenti competenti nella robotica, ma la graduatoria ufficiale non dà alcuna garanzia in merito.

Per ora la soluzione adottata al Puecher Olivetti è quella delle supplenze interne, coprendo le cattedre con il personale già attivo a scuola. Ma per cercare la soluzione definitiva, Contu si è affidato a Facebook (e a Whatsapp), diffondendo la richiesta come se si trattasse di un comune annuncio di lavoro: «L'Istituto IS Puecher Olivetti Rho cerca due insegnanti per contratto cattedra piena (18 ore/settimana) fino al termine delle lezioni (quindi a giugno)». E di seguito le descrizioni dettagliate sulle cattedre disponibili. Qualche risposta è arrivata, ora si vedrà se Contu ne sarà soddisfatto.