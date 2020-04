Coronavirus, all'ospedale di Passirana scattano i tamponi "drive through" direttamente in auto

Tamponi direttamente dall'auto. Succede all'ospedale Casati di Passirana (frazione di Rho) dove l'Asst Rhodense ha attivato lo "screening drive through". Il servizio permette di effettuare tamponi faringei su pazienti clinicamente guariti dal coronavirus ma che sono stati posti in isolamento domiciliare per almeno 14 giorni e che di conseguenza devono essere sottoposti a due tamponi di controllo a distanza di 48 ore per valutare se siano guariti.

Le persone contattate sono pazienti dimessi dell’Asst Rhodense affetti da coronavirus senza più sintomi. Nel periodo di quarantena, questi pazienti che rimangono presso le proprie abitazioni, vengono contattati sulla base di appositi elenchi in possesso della stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale e con loro si concorda data e orario.

"L’azienda ha deciso di individuare un’area riservata del Presidio Ospedaliero per tutelare tutti gli altri pazienti e le stesse persone che vengono ad eseguire il tampone – ha spiegato la coordinatrice del servizio, Daniela Coppetti – gli infermieri effettuano l’esame in tutta sicurezza e nell’arco di pochi minuti la persona può tornare nella propria abitazione".